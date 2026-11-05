«Όσα δεν θα γυρίσουν ποτέ»: Το συγκλονιστικό βίντεο στη μνήμη των δύο πυροσβεστών

Ένα βαθιά συγκινητικό βίντεο, αφιερωμένο στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου στο Ρέθυμνο, δημιούργησε η Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας «Ομάδα ΕΝΑ» Ρεθύμνου, με αφορμή την ολοκλήρωση της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Με τίτλο «Όσα δεν θα γυρίσουν ποτέ», οι εθελοντές αποτίουν φόρο τιμής στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, που έχασαν τη ζωή τους στις 29 Ιουλίου, ενώ επιχειρούσαν στην καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Εκείνη την ημέρα, οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούσαν ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο, με τις φλόγες να απειλούν οικισμούς και περιουσίες και τις Αρχές να προχωρούν σε αλλεπάλληλες εκκενώσεις. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την ώρα που έδιναν τη μάχη της κατάσβεσης, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την Κρήτη.

Το βίντεο της Ομάδας ΕΝΑ αποτυπώνει με ιδιαίτερη ευαισθησία το ανθρώπινο αποτύπωμα της καταστροφής. Εικόνες καμένης γης εναλλάσσονται με στιγμές σιωπής και πένθους, θυμίζοντας πως πίσω από κάθε στολή βρίσκεται ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, μια ζωή.

Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία από ανθρώπους που βρίσκονται και οι ίδιοι στην πρώτη γραμμή της εθελοντικής προσφοράς και επέλεξαν να τιμήσουν τους συναδέλφους τους με έναν λιτό, συγκινητικό και γεμάτο σεβασμό τρόπο.

«Ας μη μείνουμε μόνο στη μνήμη. Ας κάνουμε την πρόληψη πράξη», είναι το μήνυμα της ομάδας, υπενθυμίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας.

Γιατί η αντιπυρική περίοδος μπορεί να τελείωσε, όμως για τις οικογένειες των δύο πυροσβεστών η απουσία τους θα είναι παντοτινή.

Αναλυτικότερα το μήνυμά της ομάδας συνοδευόμενο από το βίντεο:

«Όσα δεν θα γυρίσουν ποτέ…»

“Η αντιπυρική περίοδος του 2026 ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω της πληγές στον τόπο μας και απώλειες που δεν μπορούν να αναπληρωθούν.

Το βίντεο αυτό είναι αφιερωμένο στη μνήμη των συναδέλφων μας που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, αλλά και στις οικογένειές τους, που συνεχίζουν να ζουν με την απουσία τους.

Γιατί η προστασία της φύσης και της ανθρώπινης ζωής δεν είναι ευθύνη μόνο εκείνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Είναι ευθύνη όλων μας.

Ας μη μείνουμε μόνο στη μνήμη. Ας κάνουμε την πρόληψη πράξη.”

ΟΜΑΔΑ ΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Πηγή: Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας «Ομάδα ΕΝΑ» Ρεθύμνου