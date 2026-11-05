Σητεία: Κυνηγούσε σε καταφύγιο άγριας ζωής και συνελήφθη

Έναν άνδρα συνέλαβαν θηροφύλακες στη Σητεία, αφού τον εντόπισαν να κυνηγά μέσα σε καταφύγιο άγριας ζωής.

Το περιστατικό καταγράφηκε χθες στην περιοχή Πλαΐ Μαραζάκη – Μονή Τοπλού, στο Λασίθι.

Σε βάρος του άνδρα υποβλήθηκε μήνυση για την παράβαση, ενώ βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

Η επέμβαση των θηροφυλάκων στη Μονή Τοπλού

Ο εντοπισμός έγινε σε περιοχή που βρίσκεται εντός καταφυγίου άγριας ζωής κοντά στη Μονή Τοπλού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν Ομοσπονδιακός θηροφύλακας και ο θηροφύλακας του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας. Οι δύο θηροφύλακες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας κυνηγούσε εντός της προστατευόμενης περιοχής και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας γνωστοποίησε ότι για το περιστατικό ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.