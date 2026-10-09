Ελευσίνα: Παραδόθηκε στις Αρχές ο 22χρονος για την επίθεση σε βάρος 32χρονου

Στην Υποδιεύθυνση Δυτικής Αττικής παρουσιάστηκε, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ο 22χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθές το μεσημέρι με τον 32χρονο να τραυματίζεται έπειτα από συμπλοκή στην οποία φέρονται να συμμετείχαν ο 22χρονος και ένας 18χρονος.

Κατά την παρουσία του στις αστυνομικές Αρχές, ο νεαρός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που ξεκίνησε την αντιπαράθεση, τραυματίζοντας πρώτος τους δύο νεαρούς. Όπως υποστήριξε, στη συνέχεια ακολούθησε η επίθεση σε βάρος του 32χρονου, ενώ ο ίδιος φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει μήνυση εναντίον του.

Οι δύο νεαροί αναζητούνταν από την Αστυνομία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του 18χρονου, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται.