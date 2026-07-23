Επιχείρηση διάσωσης μικρού κοριτσιού

Επιχείρηση διάσωσης ενός μικρού κοριτσιού στήθηκε πριν απο λίγο στην θαλάσσια περιοχή Πολυγύρου Χαλκιδικής . Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το μικρό κορίτσι μόλις 2,5 ετών έχασε τις αισθήσεις του μέσα στην θάλασσα . Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες απο Ναυαγοσώστη και αφού ανέκτησε τις αισθήσεις του διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας. Στην συνέχεια το μικρό παιδί μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις .