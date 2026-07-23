ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-Απίστευτο: Αντιμέτωποι με διαρρήξεις οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που υπέστησαν ρωγμές στην Κυψέλη

Δεν τους έφταναν οι ρωγμές που εμφανίστηκαν στα σπίτια τους, οι κάτοικοι της οδού Κυψέλης έχουν να αντιμετωπίσουν και τους διαρρήκτες.

Ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης-ιδιοκτήτης διαμερίσματος- λέει στον ALPHA ότι μέσα σε δύο εικοσιτετράωρα έγινε δύο φορές στόχος των επιτηδείων. “Την πρώτη φορά έλειψα από το σπίτι μου για λίγες ώρες και όταν επέστρεψα βρήκα τα πάντα άνω κάτω ενώ χρήματα και κοσμήματα είχαν κάνει φτερά. Και μάλλον δεν τους έφτασαν αφού δύο μέρες μετά οι διαρρήκτες επέστρεψαν. Όταν μπήκα στο διαμέρισμά μου είδα τον έναν να κρέμεται από το μπαλκόνι. Από εκεί πήδηξε. Βγήκα να τον κυνηγήσω αλλά δεν τον πρόλαβα. Εκείνη την ώρα περνούσαν και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ αλλά ούτε αυτοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν , μάλλον κρύφτηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι της περιοχής”.

Και δεν είναι τα μοναδικά κρούσματα διαρρήξεων αφού όπως λέει ο κ. Κουτρουλάρης το τελευταίο διάστημα έγιναν οκτώ διαρρήξεις στην ίδια γειτονιά. “Το μυαλό μας πάει στο οτι οι επιτήδειοι ενημερώθηκαν για τις ζημιές στα σπίτια μας και για το γεγονός ότι πόρτες και παράθυρα δεν κλείνουν καλά λόγω των καθιζήσεων γι αυτό ξεκίνησαν τις διαρρήξεις”.

Οι παθόντες έκαναν καταγγελία στο Αστυνομικό τμήμα ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί οι δράστες.