Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Προσωρινά κρατούμενος ο δράστης

Να κρατηθεί προσωρινά ο 60χρονος δράστης της επίθεσης με μαχαίρι σε δύο τουρίστες στην Ακρόπολη, αποφάσισαν ανακρίτρια και εισαγγελέας.

Ο δράστης απολογήθηκε για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας κατά συρροή και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας,

Παράλληλα, η υπεράσπιση του κατηγορούμενου υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης το οποίο έγινε δεκτό από τη δικαστική λειτουργό.

Ο 60χρονος φέρεται να δήλωσε πως είναι άστεγος ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχική υγείας για τα οποία έχει κριθελι απαραίτητη η νοσηλεία του σε κλινικές στο παρελθόν. Μάλιστα τρεις ημέρες πριν το συμβάν είχε βγει από την κλινική.