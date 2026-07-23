Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Προσωρινά κρατούμενος ο δράστης
Να κρατηθεί προσωρινά ο 60χρονος δράστης της επίθεσης με μαχαίρι σε δύο τουρίστες στην Ακρόπολη, αποφάσισαν ανακρίτρια και εισαγγελέας.
Ο δράστης απολογήθηκε για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας κατά συρροή και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας,
Παράλληλα, η υπεράσπιση του κατηγορούμενου υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης το οποίο έγινε δεκτό από τη δικαστική λειτουργό.
Ο 60χρονος φέρεται να δήλωσε πως είναι άστεγος ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχική υγείας για τα οποία έχει κριθελι απαραίτητη η νοσηλεία του σε κλινικές στο παρελθόν. Μάλιστα τρεις ημέρες πριν το συμβάν είχε βγει από την κλινική.
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