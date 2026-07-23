Παρέμβαση Εισαγγελέα για τις χωματερές στη Σιθωνία

Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για την ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία Χαλκιδικής διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος του Alpha Χρήστος Στεφανής.

Η εισαγγελική παρέμβαση έρχεται έπειτα από πληροφορίες που έφεραν στο φως, την ύπαρξη σημείων ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, αρχαιολογικούς χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, θα διερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες, μεταξύ των οποίων παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο παράβασης καθήκοντος από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις ή ευθύνες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δικαιοσύνη παρεμβαίνει για παρόμοια υπόθεση στη Χαλκιδική. Στις αρχές του περασμένου μήνα είχε διαταχθεί νέα ποινική έρευνα μετά από καταγγελίες για «μπαζότοπο» δίπλα στη γέφυρα της Ποτίδαιας, κοντά σε πευκόφυτη περιοχή, στον δρόμο προς την Κασσάνδρα.