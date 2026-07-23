Πυρκαγιά στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει άμεσα δυνάμεις της περιοχής, με 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα .

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.