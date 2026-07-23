Συγκλονίζει επιζήσασα από το Μάτι: “Έφυγες από το πλευρό μου αφότου έσωσες πέντε μικρά παιδιά από τις φλόγες”

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι και η Ζόι Χόλοχαν συγκλονίζει με την ανάρτησή της για τον σύζυγό της, Μπράιαν Ο’Κάλαχαν Γουέστροπ, ο οποίος έχασε τη ζωή του μέσα στις φλόγες.

Η επιζήσασα της τραγωδίας θυμάται τον άνθρωπό της με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης, αποκαλύπτοντας ότι, λίγες στιγμές πριν φύγει από τη ζωή, είχε καταφέρει να σώσει πέντε μικρά παιδιά. «Το Μάτι μπορεί να σου πήρε τη ζωή, όμως τίποτα και κανείς δεν μπορεί να μας κλέψει τις αναμνήσεις μας», γράφει.