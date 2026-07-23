Χανιά: Τραυματίας με εγκαύματα από πυρκαγιά σε βιοτεχνία σωστικών λέμβων
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε βιοτεχνία παρασκευής σωστικών λέμβων στα Χανιά της Κρήτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες πολίτες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ο οποίος έφερε σοβαρά εγκαύματα. Ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 15 πυροσβέστες με πέντε πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο της κατάσβεσης.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης.
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