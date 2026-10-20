Επιχείρηση διάσωσης για 70 μετανάστες νότια της Κρήτης

Περίπου 70 αλλοδαποί διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, έπειτα από επιχείρηση του Λιμενικού και της Frontex.

Η λέμβος εντοπίστηκε 52 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, από επανδρωμένο εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex.

Ακολούθησε η περισυλλογή των επιβαινόντων από σκάφος της ίδιας δύναμης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ταξιδιού τους.