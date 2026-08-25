Καστράκι: Ένα τραπέζι στρωμένο για τις τρεις που λείπουν

Τρία τριαντάφυλλα, ένα μπουκάλι κρασί και άδειες καρέκλες για τη Θώμη, τη Χρύσα και την Αναστασία, που χάθηκαν στα Τέμπη

Ανάμεσα στα δεκάδες τραπέζια, τις παρέες και τη μουσική της Γιορτής Κρασιού στο Καστράκι, υπήρχε ένα τραπέζι διαφορετικό από όλα τα άλλα.

Στρωμένο με λευκό τραπεζομάντιλο, με ένα μπουκάλι κρασί και ποτήρια, αλλά με τις καρέκλες του άδειες. Πάνω του είχαν τοποθετηθεί τρία ροζ τριαντάφυλλα. Ένα για τη Θώμη, ένα για τη Χρύσα και ένα για την Αναστασία.

Για τα τρία κορίτσια από το Καστράκι που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Η Χρύσα και η Θώμη ήταν δίδυμες αδελφές και η Αναστασία ξαδέρφη τους.

Ο Σύλλογος δεν τις ξέχασε και θέλησε να τους κρατήσει μια θέση στη γιορτή. Στην ίδια αυλή όπου από μικρά κορίτσια είχαν γελάσει, διασκεδάσει και περάσει μερικές από τις πιο ανέμελες στιγμές της ζωής τους.

Και ίσως γι’ αυτό η εικόνα του άδειου τραπεζιού ήταν ακόμη πιο δυνατή.

Γύρω του εκατοντάδες άνθρωποι συζητούσαν, τραγουδούσαν και γλεντούσαν. Εκείνο όμως έμενε άδειο, με τα τρία λουλούδια να θυμίζουν τις τρεις νέες γυναίκες που δεν πρόλαβαν να επιστρέψουν στον τόπο τους και στις παρέες τους.

Η Μάρθα Καραλή-Πλακιά, μητέρα της 19χρονης Αναστασίας, αποτύπωσε με λίγες λέξεις όλο το βάρος αυτής της εικόνας. Η κόρη της χάθηκε στα Τέμπη μαζί με τις δίδυμες ξαδέρφες της, Χρύσα και Θώμη.

Σε ανάρτησή της έγραψε:

«Στη γιορτή που από μικρά κοριτσάκια διασκεδάζατε, στην αυλή που περάσατε τα πιο ανέμελα χρόνια…. Τώρα ένα τραπέζι που πάντα θα λείπουν τα ποτήρια σας… Εξαιτίας αυτών που σας στέρησαν τη ζωή».

Μια λιτή κίνηση, χωρίς πολλά λόγια. Τρία τριαντάφυλλα, ένα μπουκάλι κρασί και άδειες καρέκλες.

Για τη Θώμη, τη Χρύσα και την Αναστασία, που έλειπαν από τη γιορτή, αλλά όχι από τη μνήμη των ανθρώπων του τόπου τους.