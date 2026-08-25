Ηράκλειο: Επιχείρηση μετά την πτώση αυτοκινήτου στον ποταμό Γιόφυρο

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε χθες Δευτέρα (24/8/2026), στο Ηράκλκειο, όταν υπό άγνωστες συνθήκες μέχρι στιγμής, αυτοκίνητο, έπεσε στις εκβολές του Γιόφυρου ποταμού, που βρίσκεται κοντά στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Προς ώρας, και μετά από κινητοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής, δυτών και εξειδικευμένων ομάδων, που έκαναν έρευνα στο σημείο, διαπίστωσαν, ότι δεν υπήρχε κάποιος εγκλωβισμένος.

Οι Αρχές, διερευνούν, τα αίτια του περιστατικού, και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, το αυτοκίνητο, έπεσε στις εκβολές.