Επιχείρηση διάσωσης 74χρονου στους καταρράκτες Νέδας

Επιχείρηση παροχής βοήθειας σε έναν 74χρονο αλλοδαπό, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή των καταρρακτών της Νέδας, ολοκληρώθηκε το απόγευμα.Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:30, έπειτα από κλήση στο 112. Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό του σημείου, κινητοποιήθηκαν συνολικά 11 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κρεστένων και την 6η ΕΜΑΚ.Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον 74χρονο, ο οποίος είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, και προχώρησαν στη μεταφορά του με φορείο σε ασφαλές σημείο.Στη συνέχεια, ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.