Το STOP που δεν φαινόταν και η σφοδρή σύγκρουση στο Δισπηλιό

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση του Δισπηλιού στην Καστοριά.

Οι εικόνες από τη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων σοκάρουν.

Το ένα όχημα διέθετε το σύστημα έκτακτης ανάγκης ecall και αμέσως διαβιβάστηκε το σήμα κινδύνου στο 112 με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και της τροχαίας.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο ατύχημα διακομίστηκαν στο γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για τις πρώτες βοήθειες.