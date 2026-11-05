Λαμία: Δύο λύκοι πλησίασαν κυνηγό κοντά στην Παλαιά Γιαννιτσού

Ένας κυνηγός βρέθηκε απέναντι σε δύο λύκους, ενώ βρισκόταν με το κυνηγόσκυλό του σε δασική περιοχή κοντά στην Παλαιά Γιαννιτσού, στη Δυτική Φθιώτιδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί, περίπου ένα χιλιόμετρο από τον οικισμό, και ο άνδρας κατάφερε τελικά να απομακρυνθεί χωρίς τραυματισμό μαζί με το ζώο του.

Κατά την περιγραφή του κυνηγού, ο ένας από τους δύο λύκους ήταν ιδιαίτερα μεγαλόσωμος. Τα άγρια ζώα κινήθηκαν προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να αισθανθεί ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο σκύλος του βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Πυροβολισμοί στον αέρα κοντά στην Παλαιά Γιαννιτσού

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κυνηγός επιχείρησε να απομακρύνει τους λύκους πυροβολώντας στον αέρα. Ο θόρυβος, ωστόσο, δεν φαίνεται να τους ανάγκασε να αποχωρήσουν αμέσως.

Ο άνδρας συνέχισε τους πυροβολισμούς στον αέρα, προσπαθώντας να αποτρέψει την προσέγγιση των ζώων. Στη συνέχεια, απομακρύνθηκε από το σημείο με το κυνηγόσκυλό του.

Ανησυχία για την παρουσία λύκων στη Δυτική Φθιώτιδα

Η τοποθεσία όπου συνέβη το περιστατικό βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σπίτια της Παλαιάς Γιαννιτσούς, σε περιοχή όπου υπάρχει καθημερινή ανθρώπινη δραστηριότητα. Η παρουσία λύκων τόσο κοντά στον οικισμό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους και σε όσους εργάζονται ή κινούνται στις δασικές εκτάσεις.

Το περιστατικό προστίθεται σε αναφορές κυνηγών από την ευρύτερη περιοχή για συχνότερες συναντήσεις με λύκους κατά τις εξορμήσεις τους.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί αναφορές για επιθέσεις και απώλειες κυνηγόσκυλων σε σημεία όπου εντοπίζεται παρουσία λύκων.