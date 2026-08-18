Βίντεο-ντοκουμέντο από σοβαρό τροχαίο στη Βούλα – Μάχη για τη ζωή του δίνει 39χρονος

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 39χρονος δικυκλιστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 17/08, στη Βούλα. Το περιστατικό συνέβη όταν οδηγός ταξί επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή, ανακόπτοντας βίαια την πορεία της μοτοσικλέτας.

Σε βίντεοφαίνεται ξεκάθαρα η στιγμή που ο οδηγός του ταξί επιχειρεί να πραγματοποιήσει αναστροφή στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο 39χρονος αναβάτης, ο οποίος κινείτο στην ευθεία με κατεύθυνση προς τη Γλυφάδα, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με το όχημα. Λόγω της εκμηδένισης της απόστασης, δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Ο 39χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Ασκληπιείο Βούλας όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.