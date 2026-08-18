Φωτιά στον Ασπρόπυργο- Διεκόπη η κυκλοφορία του προαστιακού

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον Ασπρόπυργο, κοντα στις σιδηροδρομικές γραμμές του προαστιακού. Η κυκλοφορία διεκόπη στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια. Διεκόπη επίσης και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic train η αμαξοστοιχία 1304 που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο έχει σταματήσει στον σταθμό των Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία 1305 στο δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Περάμου. Λεωφορεία πρόκειται να εξυπήρετήσουν τους επιβάτες λόγω της διακοπής κλυκλοφορίας.