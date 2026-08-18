Φωτιά στον Ασπρόπυργο- Διεκόπη η κυκλοφορία του προαστιακού
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον Ασπρόπυργο, κοντα στις σιδηροδρομικές γραμμές του προαστιακού. Η κυκλοφορία διεκόπη στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια. Διεκόπη επίσης και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic train η αμαξοστοιχία 1304 που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο έχει σταματήσει στον σταθμό των Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία 1305 στο δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Περάμου. Λεωφορεία πρόκειται να εξυπήρετήσουν τους επιβάτες λόγω της διακοπής κλυκλοφορίας.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις