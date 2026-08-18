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Φωτιά στον Ασπρόπυργο- Διεκόπη η κυκλοφορία του προαστιακού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/08/2026 10:23
Φωτιά στον Ασπρόπυργο- Διεκόπη η κυκλοφορία του προαστιακού
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον Ασπρόπυργο, κοντα στις σιδηροδρομικές γραμμές του προαστιακού. Η κυκλοφορία διεκόπη στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια. Διεκόπη επίσης και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic train η αμαξοστοιχία 1304 που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς –  Κιάτο έχει σταματήσει στον σταθμό των Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία 1305 στο δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Περάμου. Λεωφορεία πρόκειται να εξυπήρετήσουν τους επιβάτες λόγω της διακοπής κλυκλοφορίας.

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