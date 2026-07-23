(Βίντεο) Μπλόκο με 19 κιλά κάνναβης

Στη σύλληψη μιας 22χρονης αλλοδαπής, η οποία φέρεται να είναι μέλος διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης (23/7) αστυνομικοί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες η νεαρή γυναίκα θα μετέφερε αεροπορικώς μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης από χώρα του εξωτερικού, κατ’ εντολή ομοεθνή της, με τελικό προορισμό τη διακίνησή της σε άλλα πρόσωπα.

Με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα, η 22χρονη εντοπίστηκε αμέσως μετά την άφιξή της και ακολούθησε έλεγχος στις αποσκευές της.

Οι αστυνομικοί βρήκαν επιμελώς κρυμμένα 19 κιλά και 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ενώ κατασχέθηκαν επίσης 210 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ την προανάκριση συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.