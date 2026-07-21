Δύο Αμερικανοί τουρίστες τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων, όταν άνδρας που κρατούσε μαχαίρι επιτέθηκε σε διερχόμενους πολίτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:03. Επειτα από κλήση πολίτη στο Κέντρο Άμεσης Δράσης οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο όπου διαπίστωσαν ότι ο δράστης είχε ήδη τραυματίσει ελαφρά στα χέρια δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόκληση.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.