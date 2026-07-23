“Λαβράκι” για την Αρχή Μαύρου χρήματος – 8.650 δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες

8.650 υπόχρεοι ξεσκεπάστηκαν από την Aρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κάθως σύμφωνα με έρευνα της αρχής δεν έχουν δηλωθεί εισοδήματα που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε στον αριθμό των υπόχρεων περιλαμβάνονται Δήμοι, πανεπιστήμια, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συνδέονται με το ελληνικό δημόσιο.

Σύμφωνα με την Αρχή οι 8.650 υπόχρεοι εντοπίστηκαν είτε να μην υπέβαλαν πόθεν έσχες, είτε να έκαναν κενή δήλωση.350 άτομα από τις 8.650 περιπτώσεις, δεν είχαν υποβάλει καθόλου δήλωση πόθεν έσχες, ενώ τα αποκρυβέντα περιουσιακά στοιχεία αγγίζουν σε αξία τις 900.000 ευρώ.

Από 650 υπόχρεους που υπέβαν λευκή δήλωση πόθεν έσχες, για 80 πρόσωπα εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Η Αρχή έχει σχηματίσει φακέλους για τα πρόσωπα κατά περίπτωση, οι οποίοι διαβιβάζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των χρημάτων που έχουν αποκρυβεί. Παράλληλα οι φάκελοι θα φτάσουν και στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση και να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για αξιόποινες πράξεις και χρήζει η άσκηση ποινικής δίωξης για αδικήματα που μπορεί να έχουν έως και κακουργηματικό χαρακτήρα.