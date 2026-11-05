Ιερό ναό, γραφεία κι οχήματα διέρρηξαν πέντε ανήλικοι μέσα σε 3 βδομάδες στην Ημαθία

Σύμφωνα με την αστυνομία, εξαρθρώθηκε πενταμελής σπείρα ανηλίκων (15 έως 17 ετών) που ευθύνεται για επτά κλοπές και διαρρήξεις στην Ημαθία κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι οι νεαροί δράστες, ενεργώντας με εναλλασσόμενη σύνθεση από τις 14 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, προχώρησαν στην αφαίρεση τριών οχημάτων (ενός αυτοκινήτου και δύο μοτοσυκλετών) και σε τέσσερις διαρρήξεις σε εμπορικό κατάστημα, εκκλησία, γραφεία, καθώς και σε ένα ακόμα αυτοκίνητο. Οι παράνομες δραστηριότητές τους εντοπίστηκαν στη Βέροια, την Αλεξάνδρεια και σε άλλες περιοχές του νομού.

Η συνολική τους λεία ανήλθε σε 1.670 ευρώ σε μετρητά, καθώς και σε διάφορα αντικείμενα των οποίων η αξία αγγίζει τα 400 ευρώ.

Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία εις βάρος των ημεδαπών ανηλίκων για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

Σημειώνεται ότι όλα τα αφαιρεθέντα οχήματα εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και έχουν ήδη επιστραφεί στους ιδιοκτήτες τους.