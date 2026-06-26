Νεκρός 58χρονος στην άσφαλτο
Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο προστέθηκε στη λίστα με τους θανάτους στην άσφαλτο. Ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στον οικισμό Δικαίων Έβρου εχθές το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της τροχαίας, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα, να ξεφύγει από την πορεία του και να ανατραπεί. Ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματα του. Οι συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Τριγώνου.
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