Βίντεο – Η επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση του κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στη Μύκονο προχώρησε η Δίωξη Ναρκωτικών.

Τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και χώρους που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών (καβάτζες) σε Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•κοκαΐνη, βάρους -2- κιλών και -690,3- γραμμαρίων,

•ροζ κοκαΐνη, βάρους -705,65- γραμμαρίων,

•MDMA βάρους -754,4- γραμμαρίων,

•ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -1- κιλού και -418- γραμμαρίων,

•κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), βάρους -8- γραμμαρίων,

•-846- δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών,

•κεταμίνη, βάρους -205,7- γραμμαρίων,

•παραισθησιογόνα μανιτάρια, ενός γραμμαρίου,

•-30- χάρτινες κάρτες εμποτισμένες με άγνωστη ναρκωτική ουσία,

•-5- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

•-4- φορτηγά οχήματα (van),

•-2- μοτοσικλέτες και -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

•-14- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

•ηλεκτρονικός μετρητής χρημάτων,

•χρηματοκιβώτιο,

•πλήθος νάιλον συσκευασιώνκαι

•τα χρηματικά ποσά των -94.575- ευρώ και -11.500- δολαρίων.

Ο «τιμοκατάλογος των ναρκωτικών

•η κοκαΐνη προς -120- έως -200- € το γραμμάριο,

•η ροζ κοκαΐνη (TUCI) προς -170- έως -200- ευρώ το γραμμάριο,

•η MDMA προς -60- με -80- ευρώ το γραμμάριο,

•τα ecstasy προς -20- ευρώ το δισκίο,

•η ακατέργαστη κάνναβη προς -20- ευρώ το γραμμάριο,

•η κατεργασμένη κάνναβη προς -30- ευρώ το γραμμάριο,

•η κεταμίνη προς -150- έως -180- ευρώ το γραμμάριο,

•τα εμποτισμένα με ναρκωτικά χαρτιά προς -20- ευρώ το τεμάχιο,

•τα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς -40- ευρώ το γραμμάριο και

•τα ηρεμιστικά δισκία προς -5- ευρώ το δισκίο.

Μέχρι στιγμής, από τις πωλήσεις των κατασχεθεισών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε η οργάνωση υπερβαίνουν τις -700.000- ευρώ.

— Οι διάλογοι που έκαψαν το κύκλωμα

– Διάλογος 1

Πελάτης :Έλα

Οδηγός: Σου στέλνω ένα τηλέφωνο είναι δικός μου αυτός, απλά αυτός έχει βράχο κατάλαβες;

Πελάτης: Εεε

Οδηγός :Συνεργαζόμαστε με το παιδί

Πελάτης: Εεε άκουσε με, δεν ξέρω για βράχο και τέτοια. Εξ θέλει αυτός

Οδηγός: Έξι θέλει αυτός;

Πελάτης: Έξτα

Οδηγός :Έξτα;

Πελάτης: Ναι

Οδηγός:Έχουμε

– Διάλογος 2

Μέλος: Αυτοί τώρα θέλουν drugs και γυναίκες

Διακινητής: Ναι το ξέρω

Μέλος: Γυναίκες θέλουν;

Διακινητής :Ρε μπρο δεν μου είπαν κάτι για γυναίκες αλλά θέλουνε ξέρω ’γώ να πάω εκεί να αράξουμε. Τους είπα και για το άλλο

Μέλος: Ναι πες τους για το άλλο και βλέπουμε

Διακινητής :Εντάξει οκ