Έπιασαν “ποντικούς” στην Θεσσαλονίκη

Φρένο στη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης στην Θεσσαλονίκη, που έκανε διαρρήξεις κατοικιών στο κέντρο της πόλης, έβαλε η ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν επ΄ αυτοφώρω δυο αλλοδαποί 24 και 36 ετών και ενας ακόμη 39χρονος συνεργό τους, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 25 Ιουνίου 2026, ειδική ομάδα από αστυνομικούς, εντόπισε τους δράστες στο κέντρο της πόλης, και συνέλαβε τον 36χρονο, ο οποίος είχε διαρρήξει διαμέρισμα, αφαιρώντας νομίσματα, ασημικά, και κοσμήματα, συνολικής αξίας, περίπου 55.000 ευρώ.

Συνελήφθη επίσης και ο 24χρονος «τσιλιαδόρος» που επιτηρούσε την είσοδο του κτιρίου, κατά τη διάρκεια της διάρρηξης.

Ο 39χρονος μαζί με άλλα άτομα, είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, με στόχο τις διαρρήξεις κατοικιών, ύμφωνα με την αστυνομική έρευνα.

Στο διάστημα μέχρι και 24 Ιουνίου 2026, είχαν διαρρήξει οκτώ σπίτια στο κέντρο της πόλης, με τη συνολική λεία τους τιμαλφή, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα, ξεπερνά τις 531.360 ευρώ, ενώ το χρηματικό ποσό, εκτιμάται άνω των 54.000 ευρώ.

Η Αστυνομία κατάσχεσε:

• 253 κλειδιά,

• 7 κλειδιά πασπαρτού,

• 1 μαγνητικό κλειδί διάνοιξης συρτών,

• 17 πλαστικές κάρτες παραβίασης θυρών,

• 1 φορητός ασύρματος,

• 1 ανιχνευτής διαμαντιών,

• Διάφορα εργαλεία (τρυπάνι, τροχός, βαριοπούλα, λοστός),

• Πλήθος επώνυμων ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ και

• Τα χρηματικά ποσά των 790 Ευρώ, 55 Λιρών Αγγλίας και Δολάρια διαφόρων χωρών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.