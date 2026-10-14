Ένοχος ο ιδιοκτήτης πίτμπουλ που επιτέθηκε σε 57χρονη

Σε φυλάκιση 18 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ένας 38χρονος ιδιοκτήτης πίτμπουλ, το οποίο τον Μάιο του 2024 επιτέθηκε σε 57χρονη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και σκότωσε το μικρόσωμο μαλτέζ της.

Η γυναίκα προσπάθησε να προστατεύσει το ηλικιωμένο κατοικίδιό της, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η επίθεση στον Εύοσμο και ο θάνατος του σκύλου

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, το πίτμπουλ διέφυγε από τον περιφραγμένο χώρο επιχείρησης, όπου φυλασσόταν, περνώντας κάτω από την περίφραξη της αυλής.

Εκείνη την ώρα, η 57χρονη είχε βγάλει βόλτα το υπερήλικο μαλτέζ της, το οποίο αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα λόγω ηλικίας. Μόλις είδε τον σκύλο να πλησιάζει, πήρε το κατοικίδιό της στην αγκαλιά και προσπάθησε να φτάσει στο σπίτι της, που βρισκόταν κοντά.

Δεν κατάφερε, όμως, να ξεφύγει από την επίθεση.

«Με πρόλαβε όμως το πίτμπουλ και με δάγκωσε, ενώ στη συνέχεια άρπαξε το σκυλάκι και το έσυρε σε απόσταση δεκάδων μέτρων με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του», κατέθεσε η γυναίκα.

Από τα τραύματά της χρειάστηκε να χειρουργηθεί. Όπως ανέφερε, έχει μείνει με μόνιμα σημάδια, ενώ εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις, ιδιαίτερα όταν αλλάζει ο καιρός.

Η καταδίκη και η αθώωση για τον θάνατο του ζώου

Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 38χρονο, υπήκοο Βουλγαρίας, για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια, σε βαθμό πλημμελήματος. Του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου και επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή.

Παράλληλα, αθωώθηκε για την κατηγορία της θανάτωσης ζώου συντροφιάς, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετήθηκε ο ενδεχόμενος δόλος που απαιτούνταν για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Αθώος από το σύνολο των κατηγοριών κρίθηκε και ένας 49χρονος, υπεύθυνος της επιχείρησης όπου φυλασσόταν το πίτμπουλ.

Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του πίτμπουλ

Κατά την απολογία του, ο 38χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να προβλέψει πως το πίτμπουλ θα έσκαβε κάτω από την περίφραξη και θα διέφευγε από τον χώρο φύλαξής του.

Ανέφερε, επίσης, ότι την ημέρα της επίθεσης βρισκόταν στο εξωτερικό. Ωστόσο, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τον σοβαρό τραυματισμό της 57χρονης από αμέλεια.