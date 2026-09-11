Αθήνα: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομα τυχερά παίγνια

Τέσσερις αλλοδαποί συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 2026 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αττική, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια. Την επιχείρηση πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων.

Οι συλλήψεις και η δικογραφία

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, καθώς και τρεις πελάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους αλλοδαπούς. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στο κατάστημα είχαν εγκατασταθεί κάμερες επιτήρησης χωρίς την απαραίτητη άδεια της αρμόδιας Αρχής.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν τρεις κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή που λειτουργούσαν ως server για τον έλεγχο και τη διαχείριση, καθώς και 18 ακόμη κεντρικές μονάδες. Επίσης, κατασχέθηκαν

20 οθόνες ηλεκτρονικού υπολογιστή

15 πληκτρολόγια

21 ποντίκια

δύο ακόμη οθόνες

τρεις κάμερες

885 ευρώ

Το συγκεκριμένο κατάστημα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, στο πλαίσιο υπόθεσης εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την υπόθεση εκείνη, οι εκμεταλλευτές του καταστήματος είχαν σκοπό τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, καθώς και την εξαπάτηση των θαμώνων.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.