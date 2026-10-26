Ελούντα: 4 συλλήψεις σε ξενοδοχείο για διακίνηση κοκαΐνης

Τέσσερα άτομα, τρεις άνδρες ηλικίας 28, 32 και 33 ετών και μία γυναίκα 41 ετών, συνελήφθησαν σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Ελούντας, στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στην κατάσχεση 11,5 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης, 27,6 γραμμαρίων κοκαΐνης και 14 δισκίων διαφόρων σκευασμάτων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγογράφηση.

Η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει στους τέσσερις παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

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Η αστυνομική επιχείρηση στην Ελούντα

Οι έρευνες έγιναν έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από τις αστυνομικές αρχές, καθώς και μετά από επεισόδιο που καταγράφηκε στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν οι τέσσερις συλληφθέντες.

Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε ανέρχεται σε 39,1 γραμμάρια.

Πληροφορίες για πάρτι στο ξενοδοχείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις συλληφθέντες είναι Ισραηλινοί και στο ξενοδοχείο βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι αστυνομικές αρχές είχαν πληροφορίες για πιθανή διακίνηση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., ο 28χρονος και ο 32χρονος επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στη διάρκεια του ελέγχου. Από το περιστατικό δεν προέκυψε τραυματισμός αστυνομικού.

Για το συγκεκριμένο συμβάν σχηματίστηκε σε βάρος των δύο ανδρών δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, πέρα από την υπόθεση που αφορά τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.