Αρνείται τις κατηγορίες για «στημένους αγώνες στο μπάσκετ» ο αρχιδιαιτητής

Σε εξέλιξη βρίσκεται η απολογία του αρχιδιαιτητή, ο οποίος καλείται να αντικρούσει ένα βαρύ κατηγορητήριο για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ, το οποίο περιλαμβάνει εννέα περιπτώσεις δωροδοκίας. Ο κατηγορούμενος φέρεται να χρημάτιζε διαιτητές και μπασκετικούς παράγοντες με στόχο τη χειραγώγηση αγώνων προς όφελος του Προμηθέα Πατρών, ομάδας του Ευάγγελου Λιόλιου, καθώς και άλλων συλλόγων, ενώ στο σπίτι του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το ποσό των 102.000 ευρώ.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και αντιτάσσει ότι τα χρήματα αυτά αποτελούν νόμιμα έσοδα από τη διεθνή του καριέρα στη διαιτησία. Συγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι έχει εισπράξει με όλα τα απαραίτητα παραστατικά δύο ποσά συνολικού ύψους 263.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 193.000 ευρώ αφορούν βασική αποζημίωση και τα 70.000 ευρώ αποτελούν μπόνους για τη συνεπή του συμπεριφορά.

Όσον αφορά την παρουσία των μετρητών στο σπίτι του, η υπερασπιστική του γραμμή αναφέρει ότι τα απέσυρε από την τράπεζα εξαιτίας προσωπικών ζητημάτων που αντιμετώπιζε στενό συγγενικό του πρόσωπο. Παράλληλα, απορρίπτει την καταγγελία Ουκρανού διαιτητή, σύμφωνα με την οποία του υποσχέθηκε 10.000 ευρώ για να ευνοήσει την Ούνικς Καζάν στον τελικό του Eurocup το 2021, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ερευνήθηκε από τις ελληνικές αρχές και έχει τεθεί στο αρχείο.

Πριν από την έναρξη της απολογίας του αρχιδιαιτητή, εξετάστηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης ο λογιστής του, κατόπιν σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η πλευρά του κατηγορουμένου.