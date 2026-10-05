Έλλη Κόκοτα: Θα έδινα και τη ζωή μου για τον Ντίμη
Για τον αδελφό της Δημήτρη Κόκοτα, μίλησε η Έλλη Κόκοτα στην Ελίζα Οικονόμου και την εκπομπή Super Κατερίνα.
Η Έλλη Κόκοτα, μιλά για την απώλεια του αδελφού της, τις σχέσεις με την γυναίκα του και το κενό που άφησε πίσω του ο αγαπημένος τραγουδιστής.
“Θα έδινα και τη ζωή μου για τον Ντίμη, ήταν ο καλύτερος αδελφός που θα μπορούσα να έχω” εξομολογήθηκε στην κάμερα της εκπομπής.
“Το αγαπημένο τραγούδι μου τραγούδι του αδελφού μου είναι το “ήλιε μου”, αλλά δυστυχώς ο ήλιος μου έσβησε, τον έχασα”
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