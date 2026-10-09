Ελευσίνα: Πήγε στο Κέντρο υγείας με τραύμα στο πόδι

Συναγερμός σήμανε στο Κέντρο Υγείας της Ελευσίνας όταν χθές το απόγευμα ένας 32χρονος άνδρας πήγε στον φύλακα του κτιρίου και του έδειξε τραύμα στο πόδι. Σύμφωνα με την αστυνομία ο 32χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι δύο άτομα τον προσέγγισαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 88 άγνωστα σε αυτόν και αποπειράθηκαν να του πάρουν το κινητό και τον τραυμάτισαν στον μηρό. Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο Τζάνειο .