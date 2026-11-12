Ελασσόνα: Στον νοροϊό στρέφονται οι ειδικοί για τα 279 κρούσματα γαστρεντερίτιδας

Επί ποδός βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελασσόνα μετά την ανεξέλεγκτη έξαρση γαστρεντερίτιδας τις προηγούμενες ημέρες. Μέσα σε τρεις ημέρες περίπου 250 ασθενείς πήγαν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής με τα συμπτώματα της γαστρεντερίτιδας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, αναφέρθηκε στην πιθανή αιτία που μπορεί να κρύβεται πίσω από το ταυτόχρονο ξέσπασμα της ίωσης σε τόσους ανθρώπους στην συγκεκριμένη περιοχή. «Πιθανότατα πρόκειται για νοροϊό, μένει όμως να το τεκμηριώσουμε από τα δείγματα των μόλις δύο ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν», αναφέρει, αποδίδοντας την αιτία πιθανότατα σε ίωση. Όπως επισήμανε, η έξαρση επήλθε από έναν συνδυασμό, της ίωσης και της απροσεξίας των ανθρώπων ως προς τα μέτρα προστασίας.

Τέλος ο κος Βασιλακόπουλος, εξήγησε πως έχουν παρθεί δείγματα από το νερό και η περιφέρεια είναι εν αναμονεί των αποτελεσμάτων.

Πηγή: ΕΡΤ