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Άργος: Ύποπτη τσάντα έξω από ΑΤΜ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/11/2026 14:16
Άργος: Ύποπτη τσάντα έξω από ΑΤΜ
ΙΝΤΙΜΕ

Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι στο Άργος, όταν εντοπίστηκε ύποπτη τσάντα έξω από ΑΤΜ. Την τσάντα εντόπισαν αναστατοι περαστικοί, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε. Διενεργούν έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί τι περιέχει η τσάντα ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της. Επίσης υπό την καθοδήγηση των αστυνομικών πραγματοποιείται η κυκλοφορία στην γύρω περιοχή.

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