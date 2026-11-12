Άργος: Ύποπτη τσάντα έξω από ΑΤΜ
Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι στο Άργος, όταν εντοπίστηκε ύποπτη τσάντα έξω από ΑΤΜ. Την τσάντα εντόπισαν αναστατοι περαστικοί, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε. Διενεργούν έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί τι περιέχει η τσάντα ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της. Επίσης υπό την καθοδήγηση των αστυνομικών πραγματοποιείται η κυκλοφορία στην γύρω περιοχή.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις