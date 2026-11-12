Αυτοσχέδιο ρινγκ σε πάρκο του Ηρακλείου Κρήτης

Αυτοσχέδιες αναμετρήσεις μποξ καταγράφονται στο παρκάκι της οδού Λεβίνου, στην περιοχή της Θερίσου στο Ηράκλειο.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται εδώ και καιρό, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και συνήθως τις Κυριακές. Η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου προκαλεί αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για δημόσιο πάρκο σε κατοικημένη γειτονιά, όπου νωρίτερα βρίσκονται παιδιά με τους γονείς τους.

Αγώνες μποξ στο παρκάκι της οδού Λεβίνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από ορισμένες αναμετρήσεις δημοσιεύονται αναρτήσεις στο Facebook, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται και να δίνουν το «παρών».

Στον χώρο συγκεντρώνονται θεατές, καθιστοί ή όρθιοι, για να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Οι συμμετέχοντες εμφανίζονται με κοντά σορτσάκια και γάντια του μποξ, με κάποιους να αγωνίζονται ξυπόλυτοι και άλλους να φορούν αθλητικά παπούτσια.

Το άτομο που φέρεται να εκτελεί χρέη «διαιτητή» παρακολουθεί τη διάρκεια και την εξέλιξη των αναμετρήσεων, μέχρι να προκύψει νικητής.

Καταγγελίες για «τσιλιαδόρους» και αναστάτωση κατοίκων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε καταγγελίες για παρουσία «τσιλιαδόρων» στην περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, άτομα φέρεται να παρακολουθούν την κίνηση γύρω από το πάρκο, προκειμένου να ειδοποιήσουν τους συμμετέχοντες σε ενδεχόμενη εμφάνιση περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή Βίντεο: YouTube – Cretalive