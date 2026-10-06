LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

18:50
ALPHA NEWS

Ελ. Βενιζέλος: Κατασχέθηκαν 1.900 λαθραία καπνικά προϊόντα

Συνέλαβαν 33χρονο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/10/2026 16:50
Ελ. Βενιζέλος: Κατασχέθηκαν 1.900 λαθραία καπνικά προϊόντα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΛ.ΑΣ.

Χθες το απόγευμα, οι αστυνομικοί του Αερολιμένα Αθηνών συνέλαβαν 33χρονο αλλοδαπό για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες ότι ο 33χρονος μετέφερε παράνομα προϊόντα.

Στις αναχωρήσεις βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός των αποσκευών του 1.900 καπνικά προϊόντα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης