Ελ. Βενιζέλος: Κατασχέθηκαν 1.900 λαθραία καπνικά προϊόντα
Συνέλαβαν 33χρονο
Χθες το απόγευμα, οι αστυνομικοί του Αερολιμένα Αθηνών συνέλαβαν 33χρονο αλλοδαπό για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες ότι ο 33χρονος μετέφερε παράνομα προϊόντα.
Στις αναχωρήσεις βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός των αποσκευών του 1.900 καπνικά προϊόντα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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