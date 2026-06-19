Εκβίαζαν 13χρονο στο Βόλο – Του απέσπασαν 370.000 ευρώ

Μια απίστευτη υπόθεση εκβιασμού αποκαλύφθηκε στον Βόλο. 34χρονος μαζί με 4 συνεργούς εκβίαζαν 13χρονο και του είχαν αποσπάσει 370.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 34χρονος φέρεται να δρούσε μαζί με τέσσερις ακόμη συνεργούς, εκ των οποίων οι δύο έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και είναι ανήλικοι.

Οι δράστες, σύμφωνα με τη δικογραφία, πίεζαν τον 13χρονο υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος ή συγγενικά του πρόσωπα κινδύνευαν να εμπλακούν σε ποινική υπόθεση. Παράλληλα, ζητούσαν χρήματα για δήθεν νομική υποστήριξη ατόμου που, όπως προέκυψε από την έρευνα, δεν υπήρχε.

Κατά το διάστημα από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου, το ανήλικο θύμα φέρεται να κατέβαλε τμηματικά μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ο 34χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.