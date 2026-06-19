Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κατερίνη – Κατηγορούνται για εκβίαση και εμπρησμούς

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές στην Κατερρίνη.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκβίαση και εμπρησμούς.

Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, δύο από τους συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση ήδη από το καλοκαίρι του 2025, με στόχο να εκβιάζουν επιχειρηματία.

Στην οργάνωση φέρεται να εντάχθηκαν στη συνέχεια ο τρίτος συλληφθείς, καθώς και δύο ακόμη άτομα που είχαν αναλάβει εκτελεστικό ρόλο.

Οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν την εμπλοκή των μελών της οργάνωσης σε τέσσερις περιπτώσεις εμπρησμών οχημάτων, εκ των οποίων οι δύο ήταν απόπειρες. Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο οχήματα που ανήκαν στο θύμα, στην επιχείρησή του και στον γιο του και σημειώθηκαν σε περιοχές της Πιερίας και της Λάρισας από το καλοκαίρι του 2025 έως και τον Φεβρουάριο του 2026.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο του 2025, ένα από τα μέλη που είχε εκτελεστικό ρόλο φέρεται να επιτέθηκε στον γιο του θύματος, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν

το ποσό των 8.050 ευρώ,

40 πακέτα αδασμολόγητων τσιγάρων,

τρία κινητά τηλέφωνα

και ειδική συσκευή μέτρησης πρωτεΐνης και υγρασίας, η οποία είχε υποστεί παράνομη τροποποίηση ώστε να εμφανίζει αλλοιωμένες μετρήσεις.

Επιπλέον, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην οικία ενός εκ των συλληφθέντων, με τη συνδρομή συνεργείου της ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε παράνομη ηλεκτροδότηση ακινήτου. Οι αρχές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση οχήματος, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δύο ακόμη μελών της οργάνωσης.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, ο οποίος τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.