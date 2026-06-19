«Smart Forest Ρόδος»- Δωρεά της NOVA για την Κοιλάδα των Πεταλούδων

Tο σύστημα Πολιτικής Προστασίας «Smart Forest Ρόδος» παρέδωσε η Nova, κατά τη διάρκεια τελετής, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Ρόδου.

Πρόκειται για μία προηγμένη ψηφιακή υποδομή, που θα ενισχύει την πρόληψη και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων, στην Κοιλάδα των Πεταλούδων.