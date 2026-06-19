Κατασχέθηκαν απομιμητικά προϊόντα σε Θεσσαλονίκη-Ρόδο

Μετά από στοχευμένους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κατασχέθηκαν και κατόπιν καταστράφηκαν, πάνω από 20.000 προϊόντα απομίμησης σε Ρόδο και Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αρχή, στο διάστημα μεταξύ 16 και 18 Ιουνίου 2026, κλιμάκια της ΔΙΜΕΑ (Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς), προέβησαν σε ελέγχους σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, έλαβαν χώρα, τόσο, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, όσο και σε συνέχεια προηγούμενων επιχειρησιακών δράσεων.

Εκτός από την κατάσχεση των προϊόντων- μαϊμού, βεβαιώθηκαν και πρόστιμα, που ανέρχονται στο ποσό των 173.500 ευρώ.

Η διακίνηση προϊόντων απομίμησης, πλήττει τους καταναλωτές δεν συνιστά μόνο παραβίαση της νομοθεσίας, πλήττει τις νόμιμες επιχειρήσεις, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην αγορά, αλλά παραβιάζει και τη νομοθεσία, επισημαίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, πρόκειται να συνεχιστούν οι έλεγχοι, τόσο με στοχευμένες παρεμβάσεις, όσο και με αξιοποίηση καταγγελιών, πληροφοριών, με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών, τη νομιμότητα, αλλά και για έναν υγιή ανταγωνισμό.