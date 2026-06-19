Η Καλυψώ έφτασε στην Κύθνο!

Η μικρή Καλυψώ έχει ξεκινήσει τα ταξίδια! Τις τελευταίες ημέρες έχει κάνει την εμφάνισή της σε διάφορες παραλίες της Κύθνου, στις οποίες βγαίνει για να ξεκουραστεί! Είναι πολύ σημαντικό να μην την πλησιάζετε, να μην την βρέχετε, να μην την ταϊζετε και να κρατάτε παιδιά και κατοικίδια μακριά! Επίσης, αν την πετύχετε μέσα στο νερό, σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να κολυμπήσετε ή να παίξετε μαζί της!

Η MOm έχει επικοινωνήσει με τις Λιμενικές Αρχές του νησιού, καθώς και με ναυαγοσώστες στις πιο πολυσύχναστες παραλίες, προκειμένου να είναι ενήμεροι σε περίπτωση που εμφανιστεί η μικρή φώκια.

Οι ειδικοί ενημερώνουν το κοινό που ανησύχησε για την κατάστασή της ότι η Καλυψώ φέρει δορυφορικό πομπό στη ράχη της, μιας και πρόκειται για φωκάκι που πέρασε από το Πρόγραμμα Περίθαλψης της MOm ώστε να παρακολουθούμε τις κινήσεις της για τους πρώτους μήνες της στη φύση. Η εικόνα της μέχρι στιγμής είναι απολύτως φυσιολογική, καταδύεται μέχρι και τα 100 μέτρα και επιστρέφει στην στεριά για ξεκούραση. Όταν αλλάξει τρίχωμα, ο πομπός αυτός θα πέσει μόνος του.