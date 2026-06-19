Ομόφωνα ένοχος ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του Μάριου

Ομόφωνα ένοχος για τον θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι τον Ιούνιο του 2017, κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων.

Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές έκριναν ένοχο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τον βασικό κατηγορούμενο κηρύσσοντας αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο που δικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

«Ήταν μία δύσκολη απόφαση, αλλά ήταν ομόφωνη», είπε κατά την ανακοίνωση της κρίσης των δικαστών επί της ενοχής, η πρόεδρος του δικαστηρίου.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών που ζητά η υπεράσπιση, θέμα που έχει αντίκτυπο στο ύψος των ποινών.

Νωρίτερα κατά την αγόρευση του, ο εισαγγελέας της Έδρας Αντώνης Κασάπης ουσιαστικά προανήγγειλε ότι ο ίδιος θα εισηγηθεί να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο.

Ο θάνατος του 11χρονου Μάριου κατά τη διάρκεια σχολικής εκδήλωσης στο Μενίδι είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, καθώς ανέδειξε με δραματικό τρόπο τους κινδύνους από την άσκοπη χρήση όπλων σε κατοικημένες περιοχές.

Η υπόθεση εξελίχθηκε τα επόμενα χρόνια, σε σημείο αναφοράς για τη δημόσια συζήτηση, γύρω από την οπλοκατοχή, την οπλοχρησία και την ανάγκη αποτελεσματικότερης πρόληψης περιστατικών, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα σήμερα με την απόφαση επί της ποινής που θα λάβει το δικαστήριο.