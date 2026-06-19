Συνελήφθη στον Βόλο 34χρονος για εκβίαση ανηλίκου
Συνελήφθη ρο βράδυ της Πέμπτης στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, 34χρονος ο οποίος κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής ομάδας για εκβίαση.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελλομένων, ο 34χρονος φέρεται, με τη συνδρομή των δύο ταυτοποιημένων ανήλικων και δύο ακόμη πιθανόν ανήλικων, υπό απειλές, να απαιτούσε την καταβολή χρηματικών ποσών από ανήλικο ημεδαπό, προκειμένου ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του να μην κατηγορηθούν για ποινική υπόθεση, καθώς και υποτιθέμενη παροχή νομικής υποστήριξης σε ανύπαρκτο συλληφθέν άτομο.
Συνολικά, κατά το χρονικό διάστημα από 2-5-2026 έως και την 14-06-2026, ο ανήλικος παθών φέρεται να κατέβαλε, τμηματικά, μεγάλο χρηματικό ποσό.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.
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