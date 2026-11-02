Κλείνει τμήμα της Εθνικής Οδού στην Πιερία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα έως και την Παρασκευή στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Πιερίας.

Κλειστό θα παραμείνει καθημερινά, από τις 08:00 έως τις 20:00, το τμήμα μεταξύ των κόμβων Πλαταμώνα και Λεπτοκαρυάς, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω εργασιών στις σήραγγες του αυτοκινητόδρομου.

Ειδικότερα, η διακοπή θα αφορά το τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα, στο 400ό χιλιόμετρο, έως τον ανισόπεδο κόμβο Λεπτοκαρυάς, στο 410ό χιλιόμετρο. Οι οδηγοί που κινούνται τόσο προς Αθήνα όσο και προς Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο τμήμα κατά τις ώρες των εργασιών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς. Αυτή θα είναι η εναλλακτική διαδρομή για τους οδηγούς μέχρι την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Εργασίες στις σήραγγες Τ1, Τ2 και Τ3

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίθηκαν απαραίτητες για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σήραγγες Τ1, Τ2 και Τ3.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί άσκηση ευρείας κλίμακας στη σήραγγα Τ2.