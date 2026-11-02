Αρχάγγελος Ρόδου: Ανυπολόγιστες καταστροφές από την επέλαση της κακοκαιρίας

Σοβαρά προβλήματα και ανυπολόγιστες καταστροφές αφήνει πίσω της η επέλαση της κακοκαιρίας στο νησί της Ρόδου, ενώ η περιοχή του Αρχάγγελλου έχει πληγεί σημαντικά. Δρόμοι άνοιξαν στα δύο, σπίτια πλημμύρισαν και δεκάδες αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά που παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Τα μηνύματα από το 112 ήταν απανωτά από χτες τα ξημερώματα στις 3 προειδοποιώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, δήλωσε πως προσεχώς θα ξεκινήσουν οι καταγραφές των ζημιών. Όπως λέει τέτοιο φαινόμενο με τέτοια δυναμική είχε να πλήξει την περιοχή πάνω από 40 χρόνια.

Πηγή βίντεο: Facebook weather news greece, lindosnews.gr