Ηράκλειο: Διέρρηξαν κυλικείο δημοτικού σχολείου

Διάρρηξη καταγράφηκε στο κυλικείο δημοτικού σχολείου του Δήμου Ηρακλείου, με τον δράστη ή τους δράστες να αφαιρούν μικρό χρηματικό ποσό αφού έσπασαν το τζάμι του χώρου.

Το περιστατικό εντοπίστηκε σήμερα από τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Οι άγνωστοι φαίνεται πως μπήκαν αρχικά στον προαύλιο χώρο του σχολείου από κάποια πόρτα. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το κυλικείο και παραβίασαν την είσοδο, σπάζοντας το τζάμι για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό.

Η Αστυνομία στο σχολείο του Δήμου Ηρακλείου

Αστυνομικοί μετέβησαν στο δημοτικό σχολείο μετά την ενημέρωση της διεύθυνσης και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες και έρευνες για τη διάρρηξη.

Παράλληλα, δρομολογήθηκε χωρίς καθυστέρηση η αποκατάσταση των φθορών που προκλήθηκαν στο κυλικείο από την παραβίαση.

Κανονικά η εκπαιδευτική διαδικασία

Η λειτουργία του σχολείου δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συνέχισαν κανονικά το πρόγραμμά τους, χωρίς να προκύψει πρόβλημα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το σχολείο λειτούργησε κανονικά παρά τη διάρρηξη στο κυλικείο.