Εικόνες αποκάλυψης: Ο δυσκολότερος χειμώνας για τους αγρότες του Λασιθίου
Οι εικόνες που καταγράφουν οι κάτοικοι στο Οροπέδιο Λασιθίου μόνο αποκαρδιωτικές μπορούν να χαρακτηριστούν .
Οι αγρότες κάθε μέρα που τα νερά ΄΄στραγγίζουν΄΄ βλέπουν τις περιουσίες τους και κυρίως τις καλλιέργειες τους κατεστραμένες . Μοιάζει με το ΄΄μαρτύριο της σταγόνας΄΄ λένε στον Alphatv.
Η αυτοψία στα χωράφια δείχνει το μέγεθος της ολικής καταστροφής .
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Σε μια εποχή που ήταν έτοιμοι να μαζέψουν τα προϊόντα τους απο τα χωράφια .
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