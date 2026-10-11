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Εικόνες αποκάλυψης: Ο δυσκολότερος χειμώνας για τους αγρότες του Λασιθίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/10/2026 12:16
Εικόνες αποκάλυψης: Ο δυσκολότερος χειμώνας για τους αγρότες του Λασιθίου
Κάθε μέρα που περνάει αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής Alpha

Οι εικόνες που καταγράφουν οι κάτοικοι στο Οροπέδιο  Λασιθίου μόνο αποκαρδιωτικές μπορούν να χαρακτηριστούν .

Οι αγρότες κάθε μέρα που τα νερά ΄΄στραγγίζουν΄΄ βλέπουν τις περιουσίες τους και κυρίως τις καλλιέργειες τους κατεστραμένες . Μοιάζει με το ΄΄μαρτύριο της σταγόνας΄΄ λένε στον  Alphatv.

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