Εικόνες αποκάλυψης: Ο δυσκολότερος χειμώνας για τους αγρότες του Λασιθίου

Κάθε μέρα που περνάει αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής

Κάθε μέρα που περνάει αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής Alpha

Οι εικόνες που καταγράφουν οι κάτοικοι στο Οροπέδιο Λασιθίου μόνο αποκαρδιωτικές μπορούν να χαρακτηριστούν .

Οι αγρότες κάθε μέρα που τα νερά ΄΄στραγγίζουν΄΄ βλέπουν τις περιουσίες τους και κυρίως τις καλλιέργειες τους κατεστραμένες . Μοιάζει με το ΄΄μαρτύριο της σταγόνας΄΄ λένε στον Alphatv.

Η αυτοψία στα χωράφια δείχνει το μέγεθος της ολικής καταστροφής .

Σε μια εποχή που ήταν έτοιμοι να μαζέψουν τα προϊόντα τους απο τα χωράφια .