Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προγραμματίζει 102 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής τον Δεκέμβριο, για πολίτες που αναζητούν εργασία ή εξετάζουν αλλαγή επαγγελματικής πορείας.

Οι δράσεις καλύπτουν από τη σύνταξη βιογραφικού και την προετοιμασία για συνέντευξη έως την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Από τα 102 εργαστήρια ΔΥΠΑ, τα 82 θα γίνουν διά ζώσης σε 57 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Τα υπόλοιπα 20 θα διεξαχθούν online, μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Πώς γίνεται η συμμετοχή στα δια ζώσης εργαστήρια

Κάθε δια ζώσης εργαστήριο έχει διάρκεια τριών ωρών. Η έναρξη ορίζεται από τις 09:00 έως τις 11:00, ανάλογα με το ΚΠΑ2 που υλοποιεί τη δράση.

Δικαίωμα αίτησης έχουν οι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ. Για να δηλώσουν συμμετοχή, πρέπει να στείλουν email στο ΚΠΑ2 που διοργανώνει το εργαστήριο, αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και καλύπτονται με βάση τη σειρά αποστολής των αιτημάτων. Το αρμόδιο ΚΠΑ2 ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους μέσω email.

Οι εγγραφές παραμένουν διαθέσιμες μέχρι να συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων.