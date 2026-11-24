Περισσότερα από 3.000 λίτρα απορριμμάτων συγκέντρωσαν εθελοντές από την ακτή Μικρό Έμβολο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν δύο λεκάνες τουαλέτας, ένα καλοριφέρ, μία πόρτα, ένα ηλεκτρικό πατίνι και μία άγκυρα.

Στον καθαρισμό συμμετείχαν 45 εθελοντές και εθελόντριες. Η πρωτοβουλία αποτελεί τη δέκατη οργανωμένη δράση που πραγματοποιεί η Cleaningans στη συγκεκριμένη ακτή, όπου δραστηριοποιείται σταθερά από τον Ιούνιο του 2021.

Η εικόνα της ακτής μετά τον προηγούμενο καθαρισμό

Οι συμμετέχοντες βρέθηκαν στην ακτή το Σάββατο και διαπίστωσαν ότι η κατάσταση ήταν σχετικά καλύτερη από εκείνη που είχε καταγραφεί κατά την προηγούμενη οργανωμένη δράση, τον περασμένο Ιούνιο.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, η ποσότητα και το είδος των αντικειμένων που απομακρύνθηκαν ανέδειξαν ξανά το πρόβλημα της απόρριψης ογκωδών και άλλων αποβλήτων στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς.

Πηγή Φωτογραφίας: FACEBOOK – The cleaningans