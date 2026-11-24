«Το Χαμόγελο του Παιδιού», με αφορμή τα δημοσιεύματα για τα 2 παιδιά, 2 και 4 ετών, που βρέθηκαν μόνα σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, ενημερώνει ότι τους τελευταίους 3 μήνες (Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο) έχει ζητηθεί η συνδρομή του Οργανισμού για την ασφαλή μεταφορά και φροντίδα 13 μωρών και μικρών παιδιών, από μόλις 4,5 μηνών έως 6 ετών.

Κοινά σημεία για αυτά τα 13 μωρά και μικρά παιδιά

το οικογενειακό τους περιβάλλον ήταν κακοποιητικό και ακατάλληλο

απομακρύνθηκαν κατόπιν εισαγγελικών εντολών ή / και εγκαταλείφθηκαν στις Αστυνομικές Αρχές

βρέθηκαν σε Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας

κατέληξαν και παραμένουν σε Νοσοκομεία

Σεπτέμβριος 2026

μωρό 9 μηνών μεταφέρεται κατόπιν εισαγγελικής εντολής από Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προς το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Το μωρό παραμελούσε η μητέρα του.

Οκτώβριος 2026

3 αδέρφια, 4 μηνών, 1 έτους και 5 ετών μεταφέρονται κατόπιν εισαγγελικής εντολής από Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προς το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Τα παιδιά αφέθηκαν στο Τμήμα από κυρία, η οποία ισχυρίστηκε πως άγνωστος προς εκείνη άνδρας χτύπησε την πόρτα του σπιτιού τους και της παρέδωσε τα παιδιά. Η ίδια αδυνατώντας να αναλάβει την φροντίδα τους ενημέρωσε το 100. Η μητέρα των παιδιών συνελήφθη στα πλαίσια αυτοφώρου και αφέθηκε ελεύθερη, ενώ έκτοτε δεν είχε αναζητήσει τα παιδιά της.

Νοέμβριος 2026