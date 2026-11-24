Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Λαμία όταν λύθηκε το χειρόφρενο σε αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε αυλή σπιτιού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - LAMIA REPORT

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στην συνοικία των Αγίων Θεοδώρων Λαμίας, όταν το παρκαρισμένο όχημα ξεκίνησε την τρελή πορεία του, παρασέρνοντας ένα μηχανάκι και καταλήγωντας τελικά στην αυλή ενός σπιτιού.

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ προκλήθηκαν υλικέες ζημιές στην βεράντα και στο αυτοκίνητο.